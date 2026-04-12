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    首頁 > 國際

    伊朗未承諾放棄核武使談判破裂 范斯：美國需要明確承諾

    2026/04/12 10:59 即時新聞／綜合報導
    范斯12日凌晨表示，美方沒有與伊朗達成任何協議，並表示伊朗並未承諾放棄核武，而美國需要具體承諾。（美聯社）

    范斯12日凌晨表示，美方沒有與伊朗達成任何協議，並表示伊朗並未承諾放棄核武，而美國需要具體承諾。（美聯社）

    美國副總統范斯率領代表團，前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗進行停戰談判，不過范斯12日凌晨在巴基斯坦召開記者會，透露美方沒有與伊朗達成任何協議，並表示伊朗並未承諾放棄核武，而美國需要具體承諾。

    綜合外媒報導，范斯表示，美國與伊朗談了21個小時，並與伊朗方面進行了多次實質性討論，但雙方並未達成協議，伊朗談判代表拒絕接受美方提出的條件，而此事的影響對伊朗影響較大。范斯強調，這些條件其實具有相當的彈性，「我們已經讓步很多，川普總統告訴我們『必須帶著誠意，且盡最大努力達成協議』，我們確實這麼做了，但沒有取得任何進展」。

    范斯也暗示，雙方談判破裂的主要原因在於伊朗拒絕放棄核計畫。《CNN》報導指出，范斯被問到伊朗拒絕法些條件時，范斯回應，美方需要一個明確承諾，確保伊朗不會發展核武，以及那些能讓他們迅速取得核武的工具。

    范斯續指：「問題在於我們是否能看到伊朗的承諾，不只是現在還是兩年後，而是長期都不發展核武？目前我們還沒有看到這一點，但我們希望最終能看到。」范斯強調，這是川普的核心目標，也是美方透過談判想努力實現的目標。

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