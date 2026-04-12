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    2艘美軍艦開戰來首闖荷姆茲！伊朗革命衛隊放話：再過將被嚴厲處理

    2026/04/12 10:42 編譯陳成良／綜合報導
    率先通過荷姆茲海峽的伯克級驅逐艦「小彼得森號」，命名是為了紀念小彼得森中將（Frank E. Petersen Jr.），他是美國陸戰隊首位非裔飛行員及將軍。（取自美國海軍）

    率先通過荷姆茲海峽的伯克級驅逐艦「小彼得森號」，命名是為了紀念小彼得森中將（Frank E. Petersen Jr.），他是美國陸戰隊首位非裔飛行員及將軍。（取自美國海軍）

    兩艘美軍驅逐艦近日兩度穿越荷姆茲海峽，伊朗伊斯蘭革命衛隊隨即發聲，表示任何軍事船隻若再試圖通行，將被「嚴厲處理」。

    美國中央司令部（CENTCOM）11日指出，伯克級驅逐艦「小彼得森號」（Frank E. Petersen Jr，DDG-121）與墨菲號（USS Michael Murphy，DDG-112）已進入相關海域，為後續掃雷行動進行前置部署。美方說明，相關行動包括搜尋並清除水雷，並規劃建立新的安全航道供商業船隻使用，未來幾天將有更多軍事資源加入，包括水下無人裝置。

    美軍展開掃雷部署 美官員稱兩艘軍艦曾短時間內兩度穿越海峽

    根據美國媒體引述官員說法，這兩艘軍艦先由阿拉伯海穿越荷姆茲海峽進入波斯灣，之後再度折返，重新穿越海峽返回原海域，形成短時間內的兩次通行行動。

    伊朗方面則透過國營與半官方媒體發布聲明，革命衛隊（IRGC）海軍表示，任何軍事船隻試圖通過該海峽，都將被嚴厲處理，並強調僅在特定條件下允許民用船隻通行。聲明同時提到，相關通行管理措施已開始執行。

    伊朗軍方發言人另表示，美國軍艦並未進入荷姆茲海峽，並稱該水域目前仍由伊朗武裝部隊控制。半官方媒體則指出，當地海域未出現船隻通行，並稱伊朗方面已拒絕一艘美國驅逐艦通過。

    對此，美國官員否認相關說法，表示未曾因伊朗反對而改變航線，亦未接獲相關警告。

    相關行動發生之際，美國與伊朗代表正於巴基斯坦進行會談。外電指出，雙方在多項議題上仍存在分歧。

    另一方面，美方掃雷部署持續推進。官員表示，該海域過去數週受到水雷與軍事行動影響，航運一度減少，目前正逐步恢復通行。

    荷姆茲海峽為全球能源運輸要道，約有相當比例的石油經由此處輸送。近期多艘商船曾在海域外等待通行，整體航運活動出現變化。相關通行與部署行動目前仍持續進行。

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