川普宣布美國正「清空」荷姆茲海峽！ 點名中日韓德法沒勇氣處理

川普11日發文指稱，美國目前正在「清理」荷姆茲海峽，同時批評中國、日本、南韓、法國、德國等國沒有勇氣來做這些事。（美聯社）

正值美國、伊朗與巴基斯坦舉行三方會談之際，美國總統川普11日透過社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指稱，美國正在「清理」荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），同時批評中國、日本、南韓、法國、德國等國沒有勇氣來做這些事。

川普在貼文中強調，總是有假新聞媒體喜歡宣稱伊朗「正在獲勝」，實際上伊朗早已慘敗，伊朗的海軍、空軍都沒了，防空系統根本不存在、雷達被摧毀、他們的飛彈與無人機工廠大多已被夷為平地，那些飛彈與無人機本身也一起被摧毀，更重要的是，他們長期以來的「領導人」也已不在人世。

請繼續往下閱讀...

川普指出，伊朗現在能依靠的只剩一種「威脅」，那就是有可能會有船隻「撞上他們的水雷」，但伊朗的28艘佈雷艇現在也都躺在海底了。川普直言：「我們現在正開始清理荷莫茲海峽，這是為了全世界各國的利益，包括中國、日本、南韓、法國、德國以及許多其他國家。」

隨後川普批評上述國家「沒有勇氣或意願來自己做這件事」，他也提到，有許多國家的「空油輪」正紛紛駛向美國，準備載運石油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法