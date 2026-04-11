談判前伊朗開嗆 若著重以色列利益「就沒協議」

巴基斯坦總理夏立夫11日與伊朗談判代表團會談。（法新社）

美國和伊朗11日在巴基斯坦談判，雙方直接談判前都有強硬言論，美國總統川普發文指伊朗「沒有牌」；伊朗官員則警告，若談判採以色列利益優先，就不會有協議。

率領伊朗談判團的國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）11日抵達伊斯蘭馬巴德後表示，伊朗對談判有善意，但是缺乏對美國的信任；若華府提出真心誠意的協議，並且承認伊朗的權利，伊朗準備達成協議。參與談判的伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，德黑蘭帶著之前在談判期間遭攻擊所造成的「深刻不信任」，進行這次會談，若再次上演這種情況，伊朗準備好報復。

請繼續往下閱讀...

伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）11日也發文警告，若這場談判中優先著重以色列的利益，「就不會有協議」，伊朗將比以往更強力捍衛其利益，「這個世界將面臨付出更大代價」。

稍早，在談判舉行前，美國總統川普發文，表示「伊朗似乎不明白，他們除了利用國際航道（指荷姆茲海峽）短期勒索，已經沒有牌了」，「他們今天還活著的唯一原因就是談判！」

率領美國談判團的副總統范斯（JD Vance）10日表示，他對談判感到樂觀，但也警告，「若他們（伊朗）跟我們耍花招，那麼他們將發現，談判團隊沒那麼好說服」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法