美、伊談判會前會 伊朗定下「紅線」曝光

率領與伊朗談判的美國副總統范斯（左），11日在伊斯蘭馬巴德與巴基斯坦總理夏立夫（右）會談。（美聯社）

美國和伊朗的談判11日在巴基斯坦登場前，雙方談判團隊先分別與巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）會談。據悉伊朗已將談判條件交給巴國，當中定出幾條「紅線」，包括戰爭賠償和釋出伊朗遭凍結資產等。

《美聯社》、《衛報》11日報導，這場談判在兩國彼此深刻不信任，使停火協議更顯脆弱的背景下舉行。美國由副總統范斯（JD Vance）率領，伊朗談判團隊由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）為首。范斯、卡利巴夫兩人11日先分別與夏立夫會談。

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巴國總理辦公室聲明表示，夏立夫與范斯會談，「重申巴基斯坦期盼，持續促進雙方在達成區域長久和平上取得進展」。白宮也證實兩人會談，美國談判團隊中還包括特使魏科夫（Steve Witkoff）和總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

目前尚無美伊直接會談的消息。伊朗國營媒體報導，伊朗談判人員稍早已在與夏立夫會面時，將伊朗與美談判條件交與巴國，據悉伊朗定出的「紅線」包括賠償戰爭損失，以及解除並釋出遭凍結的伊朗資產，同時也要求為開放荷姆茲海峽制定一套機制，以及在伊朗和其他地區「具體且可長久的」停火，顯然意指伊朗在中東地區的盟友。

伊朗國會議長卡利巴夫（左），11日在伊斯蘭馬巴德與巴基斯坦總理夏立夫（右）會談。（法新社）

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