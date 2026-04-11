伊朗最高領袖遲無聲影 核心圈人士：重傷毀容但仍可決策

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）遲未露面。（路透檔案照）

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）遲未露面，僅發出書面聲明，引起各方揣測。《路透》11日報導引述3名接近穆吉塔巴核心圈人士說法，穆吉塔巴在開戰當天的空襲中，臉部、腿部重傷，並且毀容，目前還在療傷，但是預期1到2個月內可望公布其影像。

這3名消息人士全都表示，2月28日美國和以色列展開攻擊行動當天，最高領袖位於德黑蘭市中心官邸遇襲，導致穆吉塔巴毀容，以及一條腿或雙腿嚴重受傷，目前仍在養傷，但是思緒敏銳。其中兩名消息人士指出，他透過音訊會議出席高層官員會議，並且處理戰事和對華府談判等重大議題的決策。

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在伊朗正處於數十年來最大危機之際，穆吉塔巴身在何處、健康狀況及是否仍有能力處理國政，均已受到質疑；他在該場空襲以及獲任命接替父親最高領袖一職後，迄未露面，也未公布照片、影片或聲音。

前述消息人士說法，是數週以來有關穆吉塔巴健康狀況的最詳盡描述，也與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3月13日記者會上的說法一致，當時赫格塞斯說，穆吉塔巴「受傷且很可能毀容」。一名了解美國情報評估內容的消息人士透露，據信穆吉塔巴已經失去一條腿。

其中一名消息人士說，預期可在1到2個月內發布穆吉塔巴的影像，屆時他甚至可能公開露面，不過，這一切都是在他健康和安全狀況許可下才會發生。

路透無法獨立查證這些說法。伊朗駐聯合國代表團未回應這份報導，以及有關穆吉塔巴傷勢、為何持未發布其照片或影像的問題。

中東研究所（Middle East Institute）高級研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）分析，不論穆吉塔巴傷勢輕重，這名資歷有限的新領袖，不太可能能夠如其父親般掌握至高地位，他雖被視為是父親的延續，但是恐怕要花好幾年，才能打造出同等的絕對權力。

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