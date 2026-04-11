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    「阿提米絲2號」任務成功 帶回太空人「分身」數據用途曝光

    2026/04/11 19:59 編譯管淑平／綜合報導
    「獵戶座」太空船10日載著4名太空人濺落加州外海。（歐新社）

    「獵戶座」太空船10日載著4名太空人濺落加州外海。（歐新社）

    美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」任務太空船及4名太空人，10日濺落太平洋，完成50多年來首次載人繞月任務並平安返回。4名太空人此行還收集了一項關鍵數據：他們的「分身」數據。

    搭載阿提米絲任務4名太空人的「獵戶座」（Orion）太空船，美西時間10日下午5時07分（台灣時間11日上午8時07分），平穩濺落南加州外海，4人狀況良好。這是阿提米絲系列任務首次載人試飛，旨在為2028年起，將太空人送上月球表面鋪路；也是首次利用NASA「太空發射系統」（SLS）火箭和獵戶座太空船執行載人任務，挺過重返大氣層過程中，攝氏2760度熾熱高溫和劇烈作用力，顯示獵戶座不僅能將人送上太空，也能把人平安帶回來。

    《華盛頓郵報》報導，除了測試獵戶座的推進和維生系統，4名太空人這次帶著行前以每人骨髓細胞製作的微型晶片，在任務期間，收集到與人類深空飛行密切相關的科學數據。

    這些「器官晶片」（organ-on-a-chip）又被稱為「分身」，正式名稱為「虛擬太空人組織類比反應系統」（A Virtual Astronaut Tissue Analog Response，AVATAR），模擬人體關鍵生理組織在深空環境下反應，晶片收集到的數據，將有助科學家了解，暴露在高輻射下的深空旅行，對人體有何影響。

    阿提米絲計畫最終目標是要讓太空人常駐月球。NASA生物與生理科學部門主任卡奈爾（Lisa Carnell）說，若希望人類在月球表面那種部分重力環境下居住，先把晶片送上去，可了解輻射、微重力和部分重力（partial gravity）對人體不同器官系統的影響。

    NASA可藉由這些數據，預期太空人進駐月球後，可能出現的健康狀況，甚至預先為其量身打造醫療防護計畫。

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