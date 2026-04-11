突破中國卡脖子！歐盟、美國即將達成協議 建立稀土新供應鏈

歐盟與美國即將達成關鍵礦產合作協議。（美聯社）

彭博報導，歐盟與美國即將達成合作協議，以協調關鍵礦產的生產與供應，突破對中國供應的依賴。

根據彭博取得的「行動計畫」草案，該協議包括制定最低價格等有利於非中國供應商的獎勵措施，歐盟與美國也將在標準、投資與聯合計畫等方面合作，以及協調因應中國等國家造成的任何供應中斷。

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此夥伴關係亦涵蓋關鍵礦產的整條價值鏈，以及包括探勘、開採、加工、提煉、回收與再利用等所有環節的管理，同時也包含公共採購，與出口管制、礦產資源儲備及繪測的合作。

美歐雙方也將尋求其他「志同道合的夥伴」加入一項多國協議，以協助成立新的關鍵礦產供應鏈。

去年中國為反擊美國總統川普的關稅措施，對包含稀土在內的許多礦產實施全面出口管制，此舉擾亂關鍵礦產的全球供應，迫使歐洲一些企業停工停產，並導致各國爭相確保關鍵礦產的取得。

美國貿易代表署（USTR）聲明說，「政府正採取積極行動，以緩解關礦產供應鏈的脆弱性，包括完成與墨西哥、日本敲定的關鍵礦產行動計畫，我們也期待與歐盟盡快確定此該協議」。

近幾月，美國與許多貿易夥伴討論發展稀土與關鍵礦產產業的必要性，以避免中國低價競爭。今年2月，美國政府向巴西提出合作備忘錄，內容涉及共同投資、技術轉移、地質調查與回收技術，以及設定價格機制，以防止中國傾銷。

巴西的稀土蘊藏量僅次於中國。西方國家一直爭取與巴西建立關鍵稀土合作關係，降低對中國供應的依賴。巴西財政部長杜里根（Dario Durigan）訂於本月中旬前往華府，出席7大工業國集團（G7）外長會議，討論關鍵礦產的供應安全。

彭博報導，巴西國會近日議員提出法案，成立稀土與關鍵礦產國有企業，以期成為中國最佳替代方案。

根據眾議員羅倫伯格（Rodrigo Rollemberg）提出的法案，當局成立巴西稀土公司（Terras Raras Brasileiras SA），以推行礦產的研究、探勘與商業化，其經營模式類似國有巴西石油公司，資本結構將包含民營企業、開發銀行與主權基金，而聯邦政府將持有一定比例股份，以確保控制權。

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