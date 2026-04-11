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    首頁 > 國際

    香港反送中7千人未起訴 帶去中國參觀「認識國家」更生

    2026/04/11 23:42 中央社
    香港有約7000人在「反送中」運動被捕但未被起訴，港府給予「更生」機會，其中包括帶到中國「認識國家」。（歐新社檔案照）

    香港有約7000人在「反送中」運動被捕但未被起訴，港府給予「更生」機會，其中包括帶到中國「認識國家」。（歐新社檔案照）

    香港有約7000人在「反送中」運動中被捕但未被起訴，香港保安局長鄧炳強表示，港府為他們推出「特別項目」協助更生，包括帶他們到中國大陸「認識國家」。

    鄧炳強日前接受香港有線電視訪問，並在今天播出訪談內容。他說，針對「反送中」運動被捕而未被起訴人士推出的「特別項目」開始了1、2年，是除了起訴且符合法律的情況下，讓這批人有「更生」機會。

    鄧炳強表示，「特別項目」的活動，包括帶這批人到中國大陸，讓他們「認識國家」及國家安全。他說，有些人很害怕或不知道能不能前往大陸，又或不知道前往大陸會否出事，當局也會協助他們、甚至帶他們回大陸。

    鄧炳強表示，在香港，這批人可以在政府部門內做實習工作，如果符合條件，這批人未必一定不能夠成為公務員。

    對於是否真的不會起訴這批人，鄧炳強表示，「我們用一個不需要到法庭的情況就處理了，當然要合乎法律」。

    鄧炳強又表示，有些人曾在不同場合分享他們在2019年的經歷、如何被人煽動，後來透過「特別項目」對國家及國家安全認識多了。

    他說，目前有為數不少的人因參加「特別項目」而獲得更生機會，但不會透露具體數字；又說有人之後協助推廣國家安全，他對此感到欣慰。

    另外，早前香港有獨立書店因出售「黎智英傳」， 其負責人及職員被捕，社會關注當局是否有「黑名單」。鄧炳強表示，重點是書籍內容是否有煽動意圖，例如「憎恨國家」。

    鄧炳強表示，列出所謂的「黑名單」會讓人更易違法，因為只要稍為更改書名便不屬於「黑名單」。

    對於若沒有「黑名單」會否容易導致書商或市民誤墮法網，鄧炳強表示不會，因為法例很清楚。

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