談判前夕續增兵！美軍再派空降師赴中東 約2000人數日內部署

圖為2020年，隸屬於美國北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）第82空降師的陸軍傘兵準備登機。（美聯社檔案照）

美國與伊朗將展開談判之際，美軍持續向中東調動兵力。美方官員指出，近期已有戰機進駐該區域，另有約1500至2000名陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）部隊，預計在數日內完成部署。國防官員表示，相關兵力調動在談判進行期間持續進行。

據《華爾街日報》10日報導，美軍為因應區域局勢，已重啟多項兵力轉移計畫。目前「布希號」（USS George H.W. Bush）航艦打擊群已離開維吉尼亞州基地，位於大西洋海域；載運第11陸戰隊遠征部隊（MEU）的「拳師號」（USS Boxer）兩棲攻擊艦，也已從加州出發前往太平洋，預計持續向中東推進。

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目前美軍航艦部署仍在持續調整。資料顯示，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群已於今年1月進入中東，並在阿拉伯海一帶執行任務；另一方面，「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群，先前已部署於地中海與紅海周邊，近期則轉往歐洲港口進行維修與整補，部署時間已接近一年。

美國總統川普宣布與伊朗達成兩週停火協議，並將德黑蘭提出的10點提案作為對話基礎。該提案內容包含非侵略承諾、伊朗對荷姆茲海峽的管轄權、國內濃縮鈾活動限制、撤銷制裁與賠償金支付，並要求美軍撤離該區域。目前巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）正進行調停，雙方談判預計於本週末展開。

美軍官員指出，兵力調動與談判進程同步進行。除了航空母艦打擊群外，前線部隊持續確保對空域與海域的監控，以維持相關應變能力。相關調動與部署動作，均按既定時程推進。

美軍「布希號」航艦打擊群持續向中東推進。（圖：美國海軍）

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