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    首頁 > 國際

    經荷莫茲海峽駛往日本油輪 共同社：近一週零通行

    2026/04/11 17:21 中央社
    共同社分析船舶自動識別系統（AIS）數據發現，從波斯灣經荷莫茲海峽駛往日本的原油油輪處於中斷狀態，最近一週（4日至10日）為零艘。海峽事實上遭到封鎖的影響已然顯現。（路透）

    共同社分析船舶自動識別系統（AIS）數據發現，從波斯灣經荷莫茲海峽駛往日本的原油油輪處於中斷狀態，最近一週（4日至10日）為零艘。海峽事實上遭到封鎖的影響已然顯現。（路透）

    共同社分析船舶自動識別系統（AIS）數據發現，從波斯灣經荷莫茲海峽駛往日本的原油油輪處於中斷狀態，最近一週（4日至10日）為零艘。海峽事實上遭到封鎖的影響已然顯現。

    報導指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖前的一年裡，駛往日本的原油油輪週均約有7艘通過。即使恢復通航，抵達日本仍需數週，日本國內的原油短缺預計在短期內仍將持續。

    據分析，以往高峰期一週最多有10艘油輪抵達日本港口，但自從2月28日美國、以色列對伊朗發動襲擊以來，3月21日至27日僅有5艘，3月28日至4月3日驟減至2艘。

    4月3日抵達千葉縣袖浦市近海接收設施「京葉海上泊位」的巴拿馬籍船舶被認為是封鎖前剛通過荷莫茲海峽的最後一艘日本相關油輪。

    據國土交通省統計，截至10日，滯留在波斯灣內的日本相關船舶有42艘。

    船舶位置資訊網站Marine Traffic等的數據顯示，衝突爆發後，通行的日本相關船舶為商船三井系的液化天然氣（LNG）和液化石油氣（LPG）運輸船共3艘，但目的地均非日本。

    其他日本相關船舶則在波斯灣近海集結等待，觀望通航狀況。另一方面，日本政府正嘗試採用不經過荷莫茲海峽的航線，推動採購來源多元化。（編輯：何宏儒）1150411

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