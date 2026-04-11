油價高漲南韓政府發錢了！3256萬公民每人最高可領1.2萬元

南韓政府發放「高油價被害支援金」，估有3256萬人受惠，每人依不同資格最高可領60萬韓元。（彭博）

荷姆茲海峽海運中斷使得全球油價高漲，南韓政府今（11日）宣布將發放「高油價被害支援金（고유가 피해지원금）」，領取對象為弱勢群體、收入排在70％以下民眾共3256萬人左右，每人最高可領60萬韓元（約新台幣1.28萬元）。

據《韓聯社》報導，南韓政府表示，領取「基礎生活保障制度」補助者此次可拿55萬韓元（約新台幣1.17萬元）；「次上位階層（貧窮情況比前者好一點）」和單親家庭為45萬韓元（約新台幣9620元），而且如果是居住在非都市地區、人口減少地區，還能再多拿5萬韓元（約新台幣1068元）。

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南韓當局指出，基礎生活保障制度、次上位階層、單親家庭，從本月27日至5月8日第1階段期間，可透過網路或前往合作金融單位親自申請「高油價被害支援金」。

至於收入排名為70％以下的民眾，居住在大都會者可獲得10萬韓元（約新台幣2138元）、非大都會區為15萬韓元（約新台幣3206元）、人口減少地區優先扶持區居民可拿20萬韓元（約新台幣4275元）、人口減少地區特別扶持區居民則是25萬韓元（約新台幣5344元）。

未在第一階段申請的弱勢族群，以及收入排名70％以下者，可在5月18日至7月3日第2階段申請，上述兩階段總人數預計為3256萬人，2007年12月31日之前出生的成年人可自行辦理，未成年人基本上是由戶長代為申請。

「高油價被害支援金」並非發放現金，而是透過信用卡與簽帳金融卡特殊入帳、手機電子券、實體卡、實體禮券等方式提供，民眾只能前往居住地年銷售額不超過30億韓元（約新台幣6413萬元）的小型企業消費，而且不能在網購、外送平台、娛樂、博彩等行業使用，最晚要在8月31日之前花費完畢，否則就會作廢。

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