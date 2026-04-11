高度輾壓林肯紀念堂！川普擬建金色凱旋門 鷹獅環繞外觀曝光

川普擬於華府興建的凱旋門設計草圖。該地標高達76公尺，頂部設有手持火炬與皇冠的帶翼雕像，並由雄鷹與獅子雕塑環繞，整體外觀呈現金碧輝煌的風格。（圖：美國國家美術委員會）

美國總統川普計畫在華盛頓特區興建一座巨型金色凱旋門。該建築設計高達76公尺，其體量預期將超過約30公尺的林肯紀念堂。

《美聯社》報導，根據美國國家美術委員會（U.S. Commission of Fine Arts）發布的初步計畫，該建築將坐落於連接華府與北維吉尼亞州的交通樞紐，處於林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間。川普在社群平台上表示，此建設將成為全世界「最偉大且美麗」的凱旋門。

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根據10日發布的設計方案，該紀念建築將採用華麗風格，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。

川普指出，華府在200年前就曾討論過興建類似紀念碑的計畫，但受到歷史因素中斷而未實現。他計畫透過這項工程，完成兩百年前未竟的建築願景，為其第二任期留下一座長久的紀念地標。

這項地標建設並非川普的首項建築變革。在其第二任期內，已陸續對白宮及周邊區域進行大幅改造，包括興建大型舞廳、調整橢圓形辦公室裝飾，並將白宮玫瑰園（Rose Garden）轉型為石砌庭院。川普曾多次表示，有意翻新市區內設備老舊的標誌與街道，而這座凱旋門計畫被視為該系列大規模城市改造中的核心象徵。

隨計畫公布，外界開始聚焦其視覺與文化意象。拱門設計包含金色的展翅人物、老鷹與獅子雕像，並刻有「受上帝庇護的統一之邦」（One Nation Under God）與「全民均享的自由與正義」（Liberty and Justice for All）等語句，結合了強烈的宗教與國家象徵色彩。該建築矗立於林肯紀念堂周邊，其高度與裝飾風格均與華府既有的紀念碑建築形成顯著對比。

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