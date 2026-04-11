伊朗埋水雷自己卻找不到？《紐時》揭荷姆茲海峽持續卡住原因

在伊朗未能提供荷姆茲海峽完整布雷座標的情況下，聯軍清理航道面臨極高風險。（路透資料照）

伊朗在荷姆茲海峽布設水雷後卻無法確認位置。美國官員指出，這些無法定位的水雷，正讓荷姆茲海峽難以恢復通行，部分區域甚至難以判斷是否安全。這項發展顯示，軍事部署已因管理混亂，演變成航運安全上的變數。

《紐約時報》報導指出，伊朗因為無法定位並清理先前在海峽內布設的水雷，導致無法迅速回應川普政府提出的重啟海峽要求。相關官員分析，這是導致目前荷姆茲海峽航運依舊停擺的主要技術瓶頸。美伊兩國代表目前正於巴基斯坦進行和平談判，水雷處理進度亦成為各界關切焦點。

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布雷缺乏完整紀錄 水雷恐隨洋流移動

美方官員分析，伊朗在上個月美以開戰初期布設水雷時，部署過程相當分散，且未能完整記錄每一處雷區座標。更嚴重的是，部分水雷並未固定在海床，而是採取隨洋流漂移的配置。這種狀態使得海峽內的威脅範圍難以預測。即便伊朗當局試圖清理，也因缺乏原始座標數據而面臨極大技術挑戰。

相較於水雷的輕易布設，海上清理作業在軍事技術上極具挑戰。報導分析，美軍目前在區域內的掃雷能量有限，主要依賴濱海戰鬥艦（LCS）輔助。由於布雷地點分散，加上水雷隨洋流移動的不確定性，使得美軍即便動用相關載具，也難以在短時間內確保航道安全，導致重啟作業陷入困境。

隨著川普設定的停火死線逼近，航運安全已成為談判的關鍵籌碼。除了水雷帶來的物理威脅外，伊朗革命衛隊（IRGC）的小型快艇與無人機攻擊威脅依然存在。這些情況已推高國際能源價格，並增加區域安全的不確定性。分析指出，這類非對稱戰術帶來的混亂，在戰爭末端已成為美伊雙方難以預期的風險因素。

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