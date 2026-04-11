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    首頁 > 國際

    小心！日本高輪車站「大階梯」太危險 已有民眾跌倒受傷

    2026/04/11 12:37 即時新聞／綜合報導
    日本東京港區高輪Gateway車站「大階梯」的中間平台、兩側階梯設計，由於存在落差容易讓人絆倒。（圖擷自「@jiiiiiiin」X帳號）

    日本東京港區高輪Gateway車站「大階梯」的中間平台、兩側階梯設計，由於存在落差容易讓人絆倒。（圖擷自「@jiiiiiiin」X帳號）

    路過這裡要小心！日本東京港區高輪Gateway車站的「大階梯」，由於配色、設計問題可能導致視覺錯覺，目前已有民眾跌倒受傷，JR東日本已採取暫時性處理措施。

    《產經新聞》報導，「大階梯」位於JR東日本都更計畫「高輪Gateway City」的摩天大樓「THE LINKPILLAR 1」北棟、南棟之間通道，該摩天大樓和高輪Gateway車站相連。

    「大階梯」兩側為可讓2人並排行走的樓梯，中央部分則設計成可席地而坐的平台。不過，行人路過時可能會誤把高度較高的平台當成樓梯踩上去，若抬腳幅度不夠高就會絆倒。此外，平台前端配色也容易讓人產生錯覺導致一腳踩空。

    JR東日本證實「大階梯」已釀成2人跌倒受傷，並且收到存在安全隱患的投訴，目前暫時將平台和樓梯以圍欄隔開。日本網友們在看到照片後也驚呼連連，直說「好嚇人」、「光用看的就感覺要跌倒了」、「設計得很危險」。

    平台配色也讓人容易踩空。（圖擷自「@n_mawaru」X帳號）

    平台配色也讓人容易踩空。（圖擷自「@n_mawaru」X帳號）

    JR東日本暫時用圍欄隔開平台。（圖擷自「@spock_3rd」X帳號）

    JR東日本暫時用圍欄隔開平台。（圖擷自「@spock_3rd」X帳號）

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