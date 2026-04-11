捲土重來？賀錦麗考慮投入2028美國總統大選

賀錦麗透露自己正在考慮投入2028美國總統選舉。（歐新社）

美國民主黨2024總統大選候選人、前副總統賀錦麗（Kamala Harris），10日出席活動時透露自己考慮投入2028美國總統選舉，引發在場聽眾的熱烈呼聲。

據《CNN》報導，非裔民權牧師夏普頓（Al Sharpton）所創立的非營利組織National Action Network，邀請賀錦麗出席2026年大會，席間夏普頓詢問她是否會再次競選總統時，賀錦麗指稱她正在考慮。

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賀錦麗說，她曾有4年時間與美國總統的位置僅有一步之遙（指擔任副總統），自己曾在白宮西廂辦公室待了無數個小時，那裡距離橢圓形辦公室（總統辦公室）只有幾步的距離，她也曾在橢圓形辦公室、戰情室裡待上許久，知道這份工作內容是什麼。

賀錦麗2025年8月接受《CBS》採訪時，曾指稱自己不想再回到政府體制內，但她在同年10月又向《BBC》暗示她可能會再次爭取入主白宮。賀錦麗於2025年底出版競選回憶錄並展開巡迴宣傳，讓外界紛紛猜測她可能會有後續動作。

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