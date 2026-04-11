陰謀論發酵！阿提米絲畫面曝光 網瘋傳「NASA用AI造假」

阿提米絲 2 號獵戶座太空船（Orion）在返航途中拍下真實的地球影像。儘管NASA傳回了震撼的太空畫面，網路上卻充斥著「AI生成」與「綠幕造假」的陰謀論，凸顯現代社會面臨的數位信任危機。（法新社）

人類再次飛近月球，卻沒有讓所有人信服。隨著美國航太總署（NASA）公布「阿提米絲2號」（Artemis II）的太空畫面，網路上開始出現大量「造假說」，甚至有人認為整個任務是AI生成。這場任務畫面在社群平台上被大量轉傳，也同時引發各種造假質疑。

《法新社》報導，從宣稱這場歷史性的月球飛掠任務是在電影攝影棚拍攝，到指控太空人的畫面是由人工智慧（AI）生成，網路上短時間內湧入大量關於阿提米絲2號的錯誤資訊。這些在X、TikTok與Facebook等平台上流傳的虛假內容，也為1969年阿波羅11號登月造假的古老陰謀論，添加了新的柴火。

請繼續往下閱讀...

一張「像攝影棚」的畫面，在網路上被觀看了上百萬次。該圖片聲稱顯示阿提米絲2號的機組人員漂浮在綠幕和電影攝影機前，暗示任務是演出來的，但實際上該圖片帶有明顯的AI偽造痕跡。此外，還有網友分享一段帶有文字異常疊影的官方影片作為造假證據，但數位鑑識專家向《法新社》證實，這只是轉播電視台在處理訊號時發生的技術失誤。

陰謀論變主流 專家指「說謊紅利」發酵

這類說法，已經不再只存在邊緣社群。假訊息研究員羅斯柴爾德（Mike Rothschild）表示，對某些網紅來說，科學成就提供了極其容易操作的陰謀論素材。他指出，有些人對重大事件的反射性反應就是宣稱它是假的。

報導指出，AI工具的普及與廉價化，反而給了散布假訊息者一個方便的藉口，讓他們能輕易質疑真實內容的正確性。研究人員將這種現象稱為「說謊紅利」（liar's dividend），意即當一切都可能是AI偽造時，人們將更難以辨別真相。

加拿大亞伯達大學（University of Alberta）假訊息專家考菲爾德（Timothy Caulfield）認為，登月造假是一個永遠不會死去的陰謀論。他解釋，對某些人來說，相信陰謀比相信現實更有吸引力，因為這連結了一種掌握「秘密知識」的誘惑，讓人覺得自己知道別人不知道的真相。

太空探索專家法蘭奇（Francis French）則指出，距離上次人類登月已相隔數十年，當今的網路世代對此幾乎沒有記憶，這讓許多人懷疑它是否真的發生過。他強調，目前傳回的地球與月球影像，理應能展現人類令人驚嘆的能力。當連月球影像都能被說成假的，問題可能已經不在太空。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法