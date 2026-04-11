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    曾搭上中國女艷諜！美重量級眾議員被控性侵 4女爆不當性行為

    2026/04/11 11:13 編譯陳成良／綜合報導
    民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（小圖左），此前被踢爆曾與中國女艷諜方芳（左圖、小圖右）過從甚密。（翻攝自Christine Fang臉書、路透；本報合成）

    民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（小圖左），此前被踢爆曾與中國女艷諜方芳（左圖、小圖右）過從甚密。（翻攝自Christine Fang臉書、路透；本報合成）

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，4名女性指控美國民主黨籍加州聯邦眾議員、曾任眾議院情報委員會成員的史瓦維爾（Eric Swalwell）涉及性行為不當，其中一人更指稱遭性侵。

    CNN指出，共有4名女性出面指控史瓦維爾涉及性行為不當，內容包括未經同意的身體接觸，以及帶有性意味的訊息往來。部分指控發生在飲酒情境下。

    其中一名前幕僚向CNN表示，曾在高度酒醉狀態下遭史瓦威爾性侵。報導指出，這是目前指控中最為嚴重的一項。

    CNN表示，已取得部分訊息紀錄與證詞，以支持部分指控內容。不過，史瓦威爾透過聲明否認所有指控，強調相關說法不實，並表示將採取法律行動。

    現年44歲的史瓦威爾為加州選出的民主黨聯邦眾議員，過去曾任眾議院情報委員會成員，負責監督美國情報機構運作。另外，美國媒體2020年曾報導，史瓦威爾與中國女艷諜方芳（Fang Fang，或稱Christine Fang）有過接觸。該人士被認為涉及中國情報活動，事件當時引發關注，但未導致刑事指控。

    據美國政治新聞網站Axios揭露，方芳以金錢、性關係利誘史瓦維爾在內的多位民主黨政客，更讓史瓦維爾進入眾院情報委員會，試圖影響美國政治。

    史瓦威爾過去曾任眾議院情報委員會成員，負責監督美國情報機構運作。（路透資料照）

    史瓦威爾過去曾任眾議院情報委員會成員，負責監督美國情報機構運作。（路透資料照）

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