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    首頁 > 國際

    白種元再傳爭議！旗下2咖啡店傳壓迫打工學生引眾怒 連忙停業止血

    2026/04/11 11:22 即時新聞／綜合報導
    白種元旗下咖啡店Paik's Coffee，傳出有2間門市壓迫打工學生引發各界憤怒。（歐新社）

    白種元旗下咖啡店Paik's Coffee，傳出有2間門市壓迫打工學生引發各界憤怒。（歐新社）

    南韓美食家白種元靠著《黑白大廚》爆紅全球，但他的餐飲品牌The Born Korea再度傳出爭議，被稱為「白種元咖啡」的連鎖店Paik's Coffee，傳出有2間門市壓迫打工學生引發各界憤怒，The Born Korea連忙出手暫停2店營業。

    綜合媒體報導，Paik's Coffee忠清北道清州市某門市老闆，指控1名21歲打工學生去年10月2日晚間10時34分下班時，自行帶走包括美式咖啡在內的3杯飲料，價值為1萬2800韓元（約新台幣273元），因此提告對方涉嫌侵占。

    對此，這名學生強調3杯飲料都是因為製作錯誤要被丟棄的，通常是交給員工自行處理，老闆先前都會默許。此外，清州市另間Paik's Coffee，還聲稱同個學生在去年5月至10月打工時，給友人免費提供35萬韓元（約新台幣7482元）的飲料，店家為此向學生索取500萬韓元（約新台幣10.6萬元）賠償並得手。

    Paik's Coffee這2間店面的行為曝光後，引發南韓各界怒火中燒，不僅辱罵事發門市還展開抵制Paik's Coffee運動，The Born Korea總部見狀連忙約談2名加盟商，並於10日發出公告。

    The Born Korea表示，這2間門市已分別向學生撤回侵占指控、退還500萬韓元的款項，並且按照加盟規定停業中，公司會幫忙這名打工族從這起事件所造成的精神創傷中恢復過來，未來也會改進相關措施來保護員工。

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