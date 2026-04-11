中共繞過賴政府拉攏在野 WSJ警告：台灣恐成川習會籌碼

國民黨主席鄭麗文會見中共總書記習近平。（歐新社）

中國正繞過台灣民選政府，轉而與在野陣營接觸，試圖在台灣內部製造分化。隨著美國與中國即將舉行雙邊峰會，北京此舉被視為凸顯台灣內部存在不同立場。這種繞過執政黨的做法，也引發外界擔憂，台灣可能在談判中被當作籌碼。

《華爾街日報》（WSJ）10日發表社論指出，國民黨主席鄭麗文近期訪問中國並會晤中國國家主席習近平，凸顯了中國共產黨對台灣「分而治之」（divide and conquer）的策略。該社論分析，北京拒絕與台灣總統賴清德領導的政府打交道，習近平可能會利用鄭麗文此行向美國總統川普施壓，宣稱台灣問題是中國的家務事。

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社論指出，台灣民眾正密切關注即將登場的「川習會」，擔憂川普是否會為達成某種全面性協議，而將對台軍售當作交易條件。報導提到，賴清德政府提出約400億美元的國防特別預算，包含飛彈與無人機等項目，但國民黨僅提出約110億美元的對案。該社論形容，此類主張帶有安撫北京、延後危機的思路，而這種妥協態度的背後，源自於對美國危機支援的質疑。

除了軍售變數，社論點出另一項關鍵的政治風險。北京正試圖促使華府將目前「不支持」台灣獨立的立場，直接改為「反對」台灣獨立。該文分析，這種字眼上的轉變將是北京的重大勝利，藉此可將台灣塑造成破壞現狀的麻煩製造者，並有助於其行動取得正當性。

牽動全球經濟命脈 籲美明確表態防衛

針對台灣的戰略價值，該文強調台灣生產全球約90%的先進電腦晶片，若遭中國控制，不僅將截斷從日本到菲律賓的美國防衛圈，更會引發極大的經濟衝擊。社論在文末呼籲，符合美國利益的做法是透過加速軍售與武器共同生產來支持台灣，並明確表態台灣不會成為下個月川習會上的交易菜單。

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