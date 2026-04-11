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    首頁 > 國際

    美伊談判前　川普稱伊朗除掌控荷莫茲海峽外「毫無籌碼」

    2026/04/11 02:54 中央社

    美國總統川普今天指出，伊朗除了對關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的實質控制外，在即將與美國舉行的談判中「毫無籌碼」。

    法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「伊朗人似乎沒有意識到，他們根本沒有任何籌碼，除了以國際航道來短期勒索全世界。」

    川普表示：「他們今天之所以還存在，唯一原因就是為了談判！」

    這位79歲的美國總統在另一則社群貼文中指出：「伊朗人在操作假新聞媒體和公共關係方面，比打仗厲害！」

    美國與伊朗7日宣布為期兩週停火後，這條關鍵航道將重新開放，但由於德黑蘭持續發出威脅，目前實際通行的船隻仍然很少。

    川普昨天表示，伊朗在允許石油通過荷莫茲海峽方面「做得非常差」，並稱「這不是我們達成的協議！」

    川普今天向「紐約郵報」（New York Post）表示，如果談判無法達成協議，美國軍艦正重新裝載武器，準備對伊朗發動攻擊。

    「紐約郵報」引述川普談話指出：「我們正在重新整備。我們把最好的彈藥、最好的武器正裝上軍艦，甚至比之前還要精良…如果談不成協議，我們就會使用它們，而且會非常有效地使用。」

    美國副總統范斯（JD Vance）今天前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），率領美國代表團參與本週末與伊朗的談判，他警告德黑蘭不要「耍弄」華府。

    范斯說：「如果伊朗願意真誠談判，我們當然願意伸出橄欖枝，但如果他們想耍弄我們，會發現我們的談判團隊不會那麼容易買帳。」（編譯：徐睿承）1150411

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