昔日保守派盟友反對伊朗戰爭 川普痛批「瘋子」

美國總統川普今天抨擊多名保守派評論員，這些人批評他對伊朗發動戰爭，川普則將這些昔日盟友斥為博取關注的「瘋子」。（美聯社）

美國總統川普今天抨擊多名保守派評論員，這些人批評他對伊朗發動戰爭，川普則將這些昔日盟友斥為博取關注的「瘋子」。

法新社報導，川普在一篇近500字的社群貼文中寫道：「他們是愚蠢的人，他們自己知道，他們的家人也知道，其他所有人也都知道！」

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川普點名批評的對象包括前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）與凱利（Megyn Kelly），兩人現已轉為獨立播客主持人；此外還有播客主持人兼知名陰謀論者的歐文斯（Candace Owens）與瓊斯（Alex Jones）。

上述4人均因伊朗戰爭痛批川普，指責他背離反戰競選承諾，並在不同程度上屈服以色列壓力而發動戰事。

這些批評凸顯美國保守派內部對於伊朗戰爭看法分歧，對川普所屬的共和黨而言，這可能在11月期中選舉前構成重大政治風險。

川普抱怨說：「他們沒有能力，而且從來就沒有！他們全都被趕出電視台，失去節目，甚至不再受邀上電視，因為沒有人在乎他們，他們是瘋子、麻煩製造者，為了獲得一些『免費』廉價宣傳，什麼話都說得出口。」

儘管上述4人都曾支持川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動，但其中幾人過去也曾與他發生衝突。

川普最後表示：「這些所謂的『評論員』是失敗者，而且永遠都是！」

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