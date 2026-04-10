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    首頁 > 國際

    又是書面聲明！ 穆吉塔巴：不尋求戰爭、不放棄合法權利

    2026/04/10 08:38 即時新聞／綜合報導
    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴上任後持續神隱，他在9日最新書面聲明中表示，伊朗不想與美國及以色列開戰，但會捍衛自身作為一個國家的權利。圖為德黑蘭街頭的穆吉塔巴肖像看板。（法新社）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴上任後持續神隱，他在9日最新書面聲明中表示，伊朗不想與美國及以色列開戰，但會捍衛自身作為一個國家的權利。圖為德黑蘭街頭的穆吉塔巴肖像看板。（法新社）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）上任後持續神隱，多次發聲都是透過書面訊息，他在9日最新聲明中表示，伊朗不想與美國及以色列開戰，但會捍衛自身作為一個國家的權利。

    《法新社》報導，伊朗國營電視台主持人9日宣讀穆吉塔巴的最新書面聲明，他表示，「我們沒有尋求戰爭，我們也不想要戰爭。」

    穆吉塔巴表示，「但我們在任何情況下都不會放棄我們的合法權利；在這一點上，我們將整個抵抗陣線視為一體。」這段話顯然是指正與以色列交戰的黎巴嫩真主黨。

    穆吉塔巴告訴伊朗民眾，即使已宣布停火，也「不要以為走上街頭已不再有必要」。根據國營電視台播出的訊息，他說：「你們在公共廣場上的聲音，毫無疑問將影響談判的結果。」

    穆吉塔巴很可能在2月28日導致其父親哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪命的空襲中受傷，自從獲任命為最高領袖後，至今仍未公開露面。他目前僅透過書面聲明發表看法，其中大多由國營電視台主持人代為宣讀。

    美國總統川普甚至曾揣測他可能已經死亡，但伊朗國營電視台表示，他正在從傷勢中恢復，並發布他的照片，但未說明那些照片的拍攝時間。

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