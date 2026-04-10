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    首頁 > 國際

    伊朗高層又遭炸死 前外長曾揚言打到經濟痛苦逼川普讓步

    2026/04/10 08:03 即時新聞／綜合報導
    伊朗前外交部長哈拉濟（Kamal Kharazi）在本月1日美伊空襲中受傷後，於週四（9日）身亡。（歐新社）

    伊朗前外交部長哈拉濟（Kamal Kharazi）在本月1日美伊空襲中受傷後，於週四（9日）身亡。（歐新社）

    伊朗前外交部長哈拉濟（Kamal Kharazi）在本月1日美伊空襲中受傷後，於週四（9日）身亡。哈拉濟於3月接受美國媒體專訪曾警告，伊朗政府準備與美國打一場長期戰爭，揚言會打到經濟痛苦，以此逼迫美國總統川普讓步。

    綜合外媒報導，根據伊朗國營電視台消息，哈拉濟的住所在上週遭遇美以空襲，妻子當場喪命，81歲的哈拉濟則是重傷，但於本週四深夜身亡。

    哈拉濟曾在伊朗改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）任內擔任外交部長，後出任已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的外交事務顧問。他在2022年接受半島電視台訪問時表示，德黑蘭「具備製造核彈的技術能力，但伊朗尚未作出要打造核彈的決定」，引發外界對伊朗意圖的憂慮。

    中東戰事爆發後，哈拉濟接受CNN獨家專訪時稱，「我看不見還有任何外交空間」，並指控川普「欺騙他人，未信守他的承諾」，伊朗在兩次談判中經歷到這一點，「他們在我們正在談判時攻擊我們」。

    他並揚言，除非經濟壓力累積到其他國家願意介入，來保證終止美國和以色列人對伊朗的侵略，否則沒有空間；他也暗示波斯灣和更廣泛地區國家，需要對美國施加壓力，促使華府結束戰爭。

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