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    首頁 > 國際

    美民主黨議員試圖限制川普對伊朗動武權限　遭共和黨擋下

    2026/04/10 04:30 中央社

    美國民主黨聯邦眾議員為限制總統川普對伊朗動武權限，今天試圖在程序會議通過1項決議案，但遭到共和黨擋下。不過這仍反映美國國會內部對於川普處理中東衝突方式日益不滿。

    法新社報導，美國眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）尋求讓1項與總統的戰爭權力有關的決議案以「一致同意」方式通過，也就是若無人反對便可免除記名投票。不過，這項提案如預期遭到眾院多數黨共和黨籍會議主席駁回。

    由於美國國會正處於為期2週休會，議員大多不在華府，因此傑福瑞斯今天的操作主要具有象徵意義，凸顯民主黨人不滿川普未獲國會正式授權便對伊朗開戰。傑福瑞斯先前已呼籲議員出席會議。

    然而，共和黨議員顯然對於挑戰川普（Donald Trump）權限興趣不大。他們有些人支持川普政府對這場衝突的處理方式，其他人雖對川普行動缺乏國會監督感到不安，但也不至於支持可限制川普軍事行動的措施。

    儘管如此，美國兩黨下週可能因此在國會進行更具決定性的對決，屆時議員將結束休會返回，而民主黨人打算力拚讓決議案進行記名表決。傑福瑞斯曾說，他相信只要少數共和黨議員倒戈就能通過。

    而在聯邦參議院，少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也已表達會採取相同努力，預料未來幾天內就會進行表決。（編譯：張正芊）1150410

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