為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    主辦美伊會談前 巴基斯坦感謝各方展現克制

    2026/04/09 23:55 中央社
    巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。（路透檔案照）

    巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。（路透檔案照）

    巴基斯坦今天針對中東戰事期間各方展現出的「克制」予以稱許，同時譴責以色列對黎巴嫩持續發動攻擊。伊斯蘭馬巴德正就主辦預期中的德黑蘭－華府間會談進行準備。

    法新社報導，華府和德黑蘭均已確認參加巴基斯坦斡旋的和平談判，但具體時間尚未敲定。

    半島電視台（Al Jazeera）報導，預計巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）將主持會談，並於當地時間10日或11日一早分別與雙方進行預備會議，視代表團抵達時間而定。

    總理辦公室在夏巴茲．夏立夫會見陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）後指出：「兩位領袖對於目前情勢降溫表示滿意，強調所有各方維持和平及停火的必要性。」

    夏巴茲．夏立夫今天也與黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）通話。總理辦公室指出，夏巴茲．夏立夫「強烈譴責以色列持續侵略黎巴嫩」。

    巴基斯坦官員宣布首都地區今天和明天為放假日，這通常是重大外交活動前會有的作法。不過警察、醫院和水電瓦斯等民生必需服務照常運作。

    伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）今天上午曾在X平台貼文指出，伊朗代表團「今晚將抵達伊斯蘭馬巴德，針對伊朗所提10點方案展開嚴肅會談」，但很快刪除貼文。

    伊朗大使館一名官員告訴法新社，因「某些考量」而刪文，拒絕回應代表團是否仍預計今天抵達。當被進一步詢問時，該名官員表示：「時機—我們原本就不該發布那則訊息。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播