攜手強硬派國會議長與美談判 伊朗外長阿拉奇擅長「討價還價」

伊朗外交部長阿拉奇。（路透檔案照）

美國和伊朗最快10日在巴基斯坦談判，巴基斯坦消息人士透露，伊朗將由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）和外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）率領談判。卡利巴夫出身伊斯蘭革命衛隊，對美時有強硬言論，但作風也務實；阿拉奇為地毯商人之子，曾將伊朗談判風格比為市集上的討價還價，以交易手腕見長。

《路透》8日報導，美國和以色列的打擊行動狙殺多名伊朗最高領導階層要員後，卡利巴夫已愈加扮演核心角色，現在是串起伊朗政治、安全和神權菁英的關鍵人物。儘管開戰以來多次對以色列、美國有強硬言論，不過，卡利巴夫也以現代派和務實主義者建立自己的名聲，能夠與革命衛隊和神權統治階層有效溝通，或許是他成為與華府談判人選的原因之一。

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阿拉奇行事溫文，曾在促成2015年伊朗核協議的多年談判中，擔任重要角色，並因此博得棘手談判大師的名聲。2024年起出任外長後，阿拉奇獲前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）欽點，率領多輪與美國的談判。

政治內幕消息人士形容他冷靜、有耐心，但也具戰鬥性和韌性，是伊朗建立神權統治政權以來，最有權勢的外長。參與當年伊朗核協議談判的西方外交官也曾稱阿拉奇認真、嫻熟談判技巧，而且坦率。

阿拉奇曾以自己出身地毯商之家的經驗，將伊朗的談判風格比為「市集風格」，一如市集上的交易，需要「耐心和很多時間」，持續不懈地討價還價。不過他也認為，進行一項極不可能達成的談判，過度不必要的討價還價就是損失。

伊朗國會議長卡利巴夫。（美聯社檔案照）

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