中東停火以色列解除緊急狀態 尼坦雅胡涉貪案恢復審理

以色列解除因對伊朗戰爭而實施的緊急狀態數小時後，以色列法院發言人表示，總理尼坦雅胡（見圖）延宕已久的貪腐案將於12日恢復審理。（法新社檔案照）

以色列解除因對伊朗戰爭而實施的緊急狀態數小時後，以色列法院發言人表示，總理尼坦雅胡延宕已久的貪腐案將於12日恢復審理。

路透社報導，隨著美伊同意停火，以色列當地自8日凌晨3時起未再傳出伊朗飛彈襲擊，原先導致學校與職場關閉的緊急狀態已於8日晚間解除。

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然而，以色列隨後針對境內有伊朗支持的真主黨（Hezbollah）勢力而對黎巴嫩發動廣泛攻擊，已使美伊停火面臨威脅。

以色列法院發表聲明說：「隨著緊急狀態解除及司法系統恢復運作，法院聆訊將恢復。」並說審訊將於12日至15日之間進行。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是首位任內遭起訴的以色列總理，他被控收賄、詐欺與背信罪。尼坦雅胡貪腐案自2020年開始審理，但因其公務繁忙而多次延宕。

尼坦雅胡涉貪官司纏身，加上2023年10月哈瑪斯（Hamas）跨境襲擊以色列，重創他的聲望。以色列將於今年10月舉行大選，而由尼坦雅胡領導的右翼聯合政府恐將輸掉大選。

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