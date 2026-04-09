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    「呼叫器行動」重演？ 以色列襲擊黎巴嫩 10分鐘轟逾百真主黨目標

    2026/04/09 21:08 編譯管淑平／綜合報導
    救難人員8日在貝魯特市區一處遭以色列轟炸的地點救援。（路透）

    救難人員8日在貝魯特市區一處遭以色列轟炸的地點救援。（路透）

    美國和伊朗達成停火共識才一天，就陷入危機，以色列堅持美國和伊朗停火範圍不包括黎巴嫩，8日對黎國展開對伊朗開戰以來最猛烈攻擊，升高打擊伊朗代理團體「真主黨」（Hezbollah）行動。

    以色列8日下午對黎巴嫩展開猛烈攻擊，以軍表示，這是對伊朗戰爭以來，「在黎巴嫩最大一波經協調的打擊」，共出動50架戰機，10分鐘內鎖定打擊100多個真主黨指揮中心和軍事據點，擊斃真主黨領導人、總書記卡西姆（Naim Qassem）的侄子兼秘書。

    以軍打擊範圍包括首都貝魯特市中心，據傳人口密集的首都多地住宅區和商業區，在無預警下遇襲，網路流傳影片顯示，市區冒出大量黑煙，民眾倉皇逃到街上，醫院湧入大量傷者，緊急呼籲民眾捐血。數小時後，真主黨朝以國發射火箭砲，回應其「違反」美伊停火。

    黎巴嫩衛生部表示，至少182人喪生，將近900人受傷；民防部門官員通報數字達254人死亡、逾1100人受傷。 黎國總理辦公室9日下令全國下半旗、關閉公共機關，為「在以色列針對數百名手無寸鐵無辜平民的攻擊中」傷亡者哀悼一天。

    法國《世界報》（Le Monde）9日報導，這波攻擊幾乎同步、且出其不意發動，令人回想起2024年以色列對真主黨的「呼叫器行動」，一舉狙殺約40名真主黨成員。

    巴基斯坦、法國譴責以國這場攻擊行動，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）9日表示，以國的攻擊「深具破壞性」，英國希望「黎巴嫩被納入停火」。聯合國也「強烈譴責」以國對黎國發動的攻擊，呼籲各方善用外交，停止敵對行動。

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