以色列轟黎巴嫩254死 聯合國人權專員：「屠殺」規模駭人聽聞

聯合國人權事務高級專員圖克。（歐新社檔案照）

以色列在美國與伊朗停火後數小時，對黎巴嫩發動大規模空襲，造成254人死亡。聯合國人權事務官員發表聲明，譴責這場「屠殺」規模「十足駭人聽聞」。

人在黎巴嫩的聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）8日發表聲明，譴責以色列對黎巴嫩多地的攻擊，造成據報數百人死傷，其中包括平民。聲明表示，這場殺戮之規模和造成的破壞，「十足駭人聽聞」；在剛與伊朗達成停火共識後幾小時內，就發生這樣的「屠殺」，令人難以置信，也為本已脆弱的和平帶來極大壓力。

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圖克的聲明指出，據報攻擊地點包括黎國南部、貝魯特南方郊區以及貝卡谷地（Bekaa Valley），造成大量傷亡。他特別點出，黎南泰爾市（Tyre）希蘭姆醫院（Hiram Hospital）前一棟建築遭空襲，醫院受波及受損；一輛當地衛生機關的救護車也被攻擊，據報造成3人死亡。

他表示，任何的攻擊都須遵守國際人道法明定的基本原則，包括區分戰鬥人員和平民、比例原則以及保護平民和平民基礎設施，「必須對所有涉及違法的行動進行立即且獨立調查，並將應為此負責者繩之以法」。

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