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    首頁 > 國際

    控以色列違反停火協議 伊朗總統：美伊談判失去意義

    2026/04/09 20:43 即時新聞／綜合報導
    伊朗總統裴澤斯基安。（路透資料照）

    伊朗總統裴澤斯基安。（路透資料照）

    以色列持續對黎巴嫩發動襲擊，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今（9日）稱，此舉違反了臨時停火協議，使得美伊談判失去意義。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也警告，若以色列不停火，將會招致嚴重後果。

    裴澤斯基安在X平台PO文說，以色列近期攻擊黎巴嫩的行為，公然違反了初步停火協議，「若這些行動持續下去，談判將毫無意義。我們的手指仍扣在扳機上。伊朗永遠不會拋棄黎巴嫩的兄弟姐妹。」

    卡利巴夫也在X平台發文指出，黎巴嫩以及所謂的抵抗軸心（Resistance Axis），不僅是伊朗的盟友，也應包含在停火範圍內。

    卡利巴夫還強調，積極促成美伊停火的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif），已經點出黎巴嫩停火的重要性，這方面沒有模糊空間，若以色列違反停火協議，會付出嚴重的代價，因此呼籲以色列「立即熄滅戰火」。

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