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    首頁 > 國際

    虛驚一場！巴西奧運場館半夜惡火 清晨撲滅無人傷亡

    2026/04/09 19:27 即時新聞／綜合報導
    巴西奧運場館暗夜火警，所幸無人傷亡。（路透社資料照）

    巴西奧運場館暗夜火警，所幸無人傷亡。（路透社資料照）

    位於巴西里約熱內盧奧林匹克公園內、正在舉行世界青少年劍擊錦標賽的自行車館，遭惡火襲擊，當地消防人員表示，火勢已在昨（8日）清晨受到控制，未有蔓延至園區其他設施的風險，且無人受傷。

    路透社》報導，消防單位在昨（8日）凌晨4時17分接獲通報，約80名消防員與20輛消防車趕赴現場灌救。州軍事消防部門在聲明中指出，此次火災未造成任何人員傷亡。

    該自行車館為2016年里約奧運所興建，目前由市政府管理，館內設有奧林匹克博物館，展示奧運相關展品與歷史文物，包括奧運火炬及獎牌。

    消防人員同時在館內外進行滅火作業，並努力保護博物館內面臨風險的文物。消防官員法比奧・孔特雷拉斯中校在接受《CNN》訪問時表示，相關文物一度處於危險之中。

    里約熱內盧市長愛德華多・卡瓦列雷向媒體稱，火勢一度蔓延至自行車館的帆布天花板並擴散，目前鑑識人員正評估損害程度。並指出，自行車館與奧林匹克博物館幾乎未受到火災影響。

    該自行車館是巴西規模最大、最具代表性的場地自行車訓練中心，同時也是國家舉重隊與自行車隊的訓練基地。2017年該館屋頂曾兩度發生火災，當時僅造成輕微損害。

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