因應中東戰火 義大利總理呼籲歐盟應暫停財政支出限制

義大利總理梅洛尼今（9）日表示，如果伊朗戰爭及其引發的能源衝擊進一步惡化，歐盟應考慮暫時中止其嚴格的財政支出規則。（路透）

義大利總理梅洛尼今（9）日表示，如果中東戰火及其引發的能源衝擊進一步惡化，歐盟應考慮暫時中止其嚴格的「財政支出規則」。

根據《法新社》報導，梅洛尼9日在國會上說「若中東危機再次升級，我們應該認真考慮採取與因應新冠疫情類似的歐洲應對措施，並運用相應手段。在這種情況下，我們認為討論暫時中止《穩定與增長公約》可能性不應成為禁忌。這並非對個別成員國的豁免，而是一項普遍適用的措施。」

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歐盟成員國受支出規則約束，必須將公共赤字控制在經濟產出的3%以下，債務控制在GDP的60%以下。

但歐盟可以在特殊情況和危機時期中止這些規則，就像在新冠疫情期間，各國不得不支撐其陷入困境的經濟時所做的那樣。

義大利在2025年未能將赤字降至3%的目標，其赤字為3.1%。如今面對伊朗戰爭導致能源價格上漲，梅洛尼政府已暫時下調燃油消費稅。但她強調，政府仍準備採取進一步措施。

梅洛尼稱「我們正面臨近年來最嚴重的能源衝擊風險，能源、燃料和消費品價格可能進一步上漲，整個供應鏈可能中斷，經濟可能停滯，因此總理的職責就是盡一切可能來降低價格。」

為確保義大利能獲得能源供應，梅洛尼近期已訪問了沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達，她稱該地區滿足了義大利約15%能源需求。梅洛尼還說，她之後將訪問亞塞拜然。

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