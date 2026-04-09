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    「歐版川普」恐翻車！匈牙利大選倒數 總理奧班民調落後

    2026/04/09 15:42 編譯陳成良／綜合報導
    匈牙利大選將在週末登場，美國副總統范斯（右）週二親赴布達佩斯，為選情告急的總理奧班（左）站台。（路透）

    匈牙利大選將在週末登場，美國副總統范斯（右）週二親赴布達佩斯，為選情告急的總理奧班（左）站台。（路透）

    匈牙利大選將在週末登場，與美國總統川普關係極為密切的總理奧班，正面臨可能下台的巨大壓力。外媒分析指出，這場選舉不只決定匈牙利的未來，更可能衝擊川普在歐洲的政治布局；美俄兩國在此議題上呈現少見的立場交集，若奧班敗選，恐讓強權面臨政治難堪。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國副總統范斯近日親赴匈牙利首都布達佩斯為奧班站台，高呼「美國完全與他同在」。然而，奧班領導的極右翼政黨「青民盟」（Fidesz）目前在多項民調中，已顯示落後由其昔日盟友馬加爾（Péter Magyar）所領導的反對黨「尊重與自由黨」」（Tisza party）達雙位數。馬加爾主攻貪腐、醫療與民生經濟等議題，成功在選戰中取得優勢。

    保加利亞自由戰略中心主席克拉斯特夫（Ivan Krastev）分析，奧班在執政的16年間，已將匈牙利打造成歐洲右翼的思想、制度與資金樞紐。川普陣營將奧班建立的這套反移民、反綠能意識形態基礎，視為推動歐洲右翼變革的核心。外界形容，奧班的統治模式逐漸收緊當地的媒體與言論空間，透過抹黑與假訊息打擊異議人士。

    美俄立場罕見交集 敗選恐重挫強權威信

    奧班長期依賴俄羅斯能源，同時又深受川普陣營青睞。川普近期甚至給予匈牙利為期1年的豁免權，使其免受美國對俄羅斯石油的制裁。克拉斯特夫指出，外界認為美國與俄羅斯在此議題上出現罕見的立場交集。然而，若奧班最終敗選，對美俄兩國而言不僅是挫敗，更可能是羞辱。這代表超級強權傾盡全力支持的候選人依然落敗，將大幅增強歐洲抵禦外部干預的信心。

    面對選情告急，一向高舉民族主義旗幟的奧班，如今卻頻頻接受華府的力挺與背書。反對黨領袖馬札爾對此發表聲明反擊，強調沒有任何外國可以干涉匈牙利選舉，並指匈牙利的歷史不是在華盛頓、莫斯科或布魯塞爾寫下的。報導指出，若這位作為極右翼力量象徵的領導人下台，可能對歐洲右翼勢力帶來象徵性衝擊。

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