泰國捷運驚魂！ 駕駛室「淒厲女聲」叫不停 乘客敲門無人回應

泰國紅線捷運駕駛室近日傳出刺耳的尖叫聲，引發乘客恐慌。（擷取自@wandee_2947/X）

泰國紅線捷運（SRT Red Lines）列車駕駛室近日傳出陣陣令人毛骨悚然的女性尖叫聲，引發現場乘客恐慌與社群熱議。

綜合泰媒報導，事發於本月7日下午2時30分，一列由蘭實（Rangsit）開往廊曼（Don Mueang）的列車在行駛途中，駕駛室竟不斷傳出傳出淒厲的女性尖叫聲。由於原因不明且聲音持續不斷，引發車廂內大批乘客恐慌。有人嘗試敲門關心但未獲回應，隨後尖叫聲才逐漸停止，整輛列車也順利駛抵終點站。

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泰國鐵路運輸部（DRT）獲報後立即介入調查，表示發出尖叫聲的是該列車的女駕駛，其當日執勤已接近8小時，正值下班前最後一趟車次。官方初步研判，這起失控行為應與長期累積的工作壓力及個人問題導致的情緒潰堤有關。

營運方泰國國家鐵路局（SRT）對此表示深感抱歉，並強調該駕駛在執勤前的酒精與身心檢查均符合標準，值勤期間也未違規使用手機。為了確保大眾運輸安全，目前已將該員調離職位並安排身心健康檢測。鐵路運輸部也承諾將全面審查員工的心理健康篩檢標準，防止類似「尖叫列車」事件再次發生。

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