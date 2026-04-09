作家賈平凹女兒賈淺淺論文被指抄襲 中國西北大學啟動調查

中國西北大學文學院副教授賈淺淺被爆學術論文涉抄襲，西北大學啟動調查。（擷取自中國西北大學網頁）

中國作家賈平凹的女兒賈淺淺被揭發研究自己父親的學術論文涉嫌抄襲，她所服務的西北大學今天通報，已對此啟動調查。揭發此事的部落客「抒情的森林」先前已經公布數十名作家疑似抄襲。

「抒情的森林」日前發文指出，西北大學文學院副教授、陜西省青年文學協會副主席賈淺淺2014年發表的學術論文「文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究」，涉嫌抄襲4名不同作者已發表的文章。

請繼續往下閱讀...

「抒情的森林」列出可疑段落相互比對，顯示該篇賈淺淺的文章和其他作者的文章，有核心論點重合，也有多句表述直接挪用，或僅個別詞語微調，並沒有標註引用文獻。

西北大學9日發布情況通報，表示對該校教師賈某某涉嫌學術論文抄襲等問題的相關反映，學校高度重視，已成立工作專班，啟動調查程序。校方並稱對學術不端行為秉持零容忍態度，一經查實，將按照有關規定嚴肅處理。

「抒情的森林」自2024年就開始在自己的社群帳號上公布看到有問題的作品內容，涉及的有青年作家也有老牌作者或資深名家，引發重視。就在不久前，他還指賈平凹的一些文學作品，和19世紀美國作家華盛頓．歐文的小說內容相近。

不過，這些陷入爭議的作家及作品，究竟是模仿、致敬、「異曲同工」還是抄襲，掀起網友討論。

江西電視台「都市現場」昨天採訪「抒情的森林」，他表示，學術不端與文學爭議性質不同，其界定更為清晰，後果也直接關聯公共利益。

中國新聞週刊去年6月報導，「抒情的森林」在作家蔣方舟的作品中，發現了和作家卡繆、閻連科、納博科夫等人的作品、談話中一模一樣的詞句；也在新秀小說「木蘭舟」中，發現了和作家、導演萬瑪才旦小說裡一模一樣的句子；作家李鳳群在長篇小說多次照搬名家詞句，還在一本書的自序中，原封不動地照搬了余華小說自序中的一句感悟。

他還曾指出，中國作家殳俏2023年出版的「雙食記」和台灣飲食作家莊祖宜的「廚房裡的人類學家」，出現部分文字表述雷同、甚至沒有修改的內容。

在他眾多揭露的問題作品中，只有很少數的作者出面道歉。60多歲開始寫作、被視為素人寫作模範並引起話題的楊本芬，就被指出和王朔、余華、朱自清等作家作品在句子結構上相近之處。楊本芬事後表示，自己在閱讀中會抄寫好句子，寫作不順時會加以參考運用，對此她也表示歉意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法