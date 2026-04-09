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    首頁 > 國際

    遭伊朗飛彈擊中 泰國貨輪失聯3船員確定罹難

    2026/04/09 14:28 即時新聞／綜合報導
    泰國貨船「Mayuree Naree」慘遭伊朗飛彈攻擊。（法新社）

    泰國貨船「Mayuree Naree」慘遭伊朗飛彈攻擊。（法新社）

    中東荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）局勢持續動盪，泰國籍貨船「Mayuree Naree」於3月11日不幸遭伊朗飛彈襲擊，當時造成3名船員失蹤。泰國外交部昨（8）日證實，經過伊朗與阿曼救援人員登船搜救後，確認失蹤船員已全數罹難。泰國政府已向家屬表達深切哀悼，並積極處理後續事宜。

    綜合泰媒報導，事發當時，該船共有20名船員被迫棄船逃生，隨後獲阿曼海軍救起並已安全返國。泰國副總理兼外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨（8）日在記者會上證實，其餘3名失蹤船員已不幸罹難。

    西哈薩表示，他將於4月15日親自訪問阿曼，除了感謝對方協助救援外，也將針對荷姆茲海峽航行安全與管理進行討論。鑑於中東局勢仍不明朗，他也呼籲滯留受影響國家的公民，應把握這2週的空窗期返回泰國，政府也承諾將對旅費不足的公民提供經濟援助。

    受美伊暫時停火影響，航運通道短暫恢復。目前已有1艘泰國油輪順利通過海峽，尚有9艘泰國船隻排隊等待許可，其中5艘載有泰國急需的肥料。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，外交部已加快協商，並成功與伊朗達成安全通行協議，以緩解全球能源市場動盪對泰國的衝擊。

    泰國20名船員平安回家，剩餘3名船員則確定罹難。（法新社）

    泰國20名船員平安回家，剩餘3名船員則確定罹難。（法新社）

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