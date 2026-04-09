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    首頁 > 國際

    宏都拉斯前總統葉南德茲獲特赦 法院撤銷定罪

    2026/04/09 13:56 中央社
    美國聯邦巡迴上訴法院今天駁回宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上訴，同時撤銷他先前定罪。葉南德茲去年12月已獲得美國總統川普特赦。（法新社資料照）

    美國聯邦巡迴上訴法院今天駁回宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上訴，同時撤銷他先前定罪。葉南德茲去年12月已獲得美國總統川普特赦。（法新社資料照）

    美國聯邦巡迴上訴法院今天駁回宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上訴，同時撤銷他先前定罪。葉南德茲去年12月已獲得美國總統川普特赦。

    綜合法新社與路透社報導，葉南德茲是在2014年至2022年之間擔任宏都拉斯總統，2024年被控協助將數百噸毒品走私進美國而遭定罪，判處45年徒刑。

    去年11月，川普在宏都拉斯總統大選前特赦葉南德茲，結果大選最終由川普支持，與葉南德茲同政黨的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。

    美國聯邦第二巡迴上訴法院表示，葉南德茲基於已獲總統特赦，要求撤銷針對相關指控的上訴程序。

    巡迴上訴法院表示：「本動議獲准，上訴因已無實益而予以駁回。」地方法院的判決也同步撤銷。

    葉南德茲妻子賈西亞（Ana Garcia）在首都德古西加巴向媒體表示，美國上訴法院已撤銷其丈夫的定罪。

    法院文件未進一步說明相關指控或定罪細節。

    葉南德茲在宏都拉斯一場記者會播放的影片表示，對官司結束一事感到欣慰。

    他自美國一處未公開地點透過線上發言表示，美國司法體系如今「還他清白」。葉南德茲說：「我是無辜的，宣判當天我就已如此說過。」

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