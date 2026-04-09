停火數小時就開炸 以色列轟黎巴嫩釀254死837傷

在美、伊宣布達成停火協議不到24小時之際，以色列週三對黎巴嫩貝魯特馬茲拉科尼什區（Corniche al-Mazraa）發動毀滅性空襲，救難人員在瓦礫與火光中緊急展開搜救。（法新社）

美國與伊朗7日宣布達成停火協議不到24小時，以色列隨即對黎巴嫩境內發動迄今最大規模空襲。黎巴嫩首都貝魯特多處建築遭夷平，目前已造成至少254人死亡、837人受傷。這場攻擊發生在美伊停火生效後的數小時內，引發外界質疑該協議是否涵蓋黎巴嫩。

《衛報》報導指出，以色列8日對黎巴嫩境內超過100處軍事目標發動「突襲」。以色列軍機摧毀了貝魯特市中心數棟建築，火光與濃煙籠罩。儘管調停國巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）先前表示停火涵蓋所有地區，但以色列總理辦公室隨後澄清，該協議並不包含黎巴嫩。美國總統川普對此亦表示，黎巴嫩的戰事屬於「個別衝突」（separate skirmish），非協議的一部分。

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空襲對人口稠密區造成嚴重破壞，貝魯特市中心街道布滿車輛碎片與倒塌的結構殘骸。黎巴嫩衛生部呼籲民眾清空道路，以便救護車抵達受災現場，各醫院則發出緊急徵血公告。社群平台上出現民眾在瓦礫堆中挖掘親人的畫面，並有受災民眾哭喊「還有人在裡面」。一名在現場的民眾表示，他無法聯絡上受困建築內的朋友，並指這場衝突在停火之際爆發極其荒謬。

以方強調戰場分離 警告將擴大打擊路網

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，伊朗與黎巴嫩是兩個獨立的戰場，軍方目前的目標是改變黎巴嫩現狀並移除威脅。卡茲更直接點名真主黨領袖卡希姆（Naim Qassem），警告其將付出代價。以軍發言人暗示將進一步深入貝魯特市中心執行任務，並表示將持續追擊重新部署的武裝分子。當地居民對此感到恐懼，認為在伊朗戰事告一段落後，所有火力正轉向黎巴嫩。

這波大規模傷亡已動搖剛達成的美伊和平協議。伊朗官方媒體指出，若以色列持續違反黎巴嫩的休戰狀態，德黑蘭已準備好退出停火協議。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）形容這場慘烈景象令人震驚且難以置信，並指出在達成協議數小時後就發生此類傷亡，嚴重打擊了平民對和平的希望。

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