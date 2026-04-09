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    首頁 > 國際

    助燃「怒火」！美軍在伊朗戰爭中喝掉200萬罐能量飲料

    2026/04/09 14:14 即時新聞／綜合報導
    一名美國海軍陸戰隊員在菲律賓機場等待時喝飲料。（美聯社資料照）

    一名美國海軍陸戰隊員在菲律賓機場等待時喝飲料。（美聯社資料照）

    能量飲料長期以來與軍隊文化密切相關，美國軍方8日表示，在對伊朗進行約6週的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，美軍人員消耗了將近100萬加侖（約360萬公升）的咖啡以及200萬罐能量飲料。

    哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在五角大樓召開的記者會上介紹美軍對伊朗軍事打擊的統計數據外，還提到美軍在這一行動期間的飲食情況。

    他表示，「在整個過程中，我們消耗了超過600萬份餐食，依我估計，還有超過95萬加侖的咖啡、200萬罐能量飲料，以及大量的尼古丁。」他還開玩笑說，「我並不是說我們有問題。」凱恩並未說明這些能量飲料的品牌。

    《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，一項於2019年進行的軍方咖啡因攝取研究發現，87%現役軍人表示每週至少會攝取一次含咖啡因的產品。該研究蒐集超過2萬6000名現役軍人的回應，結果顯示咖啡是最受歡迎的含咖啡因飲品，有68%受訪者飲用；另有29%受訪者會飲用能量飲料。

    研究顯示，執行戰鬥任務的人員傾向於使用任何含咖啡因的產品，「尤其是咖啡和能量飲料」，而戰鬥後勤保障人員則在茶、口香糖與藥物類產品的使用比例最高。

    聚焦軍事報導的網媒《任務與目標》（Task & Purpose）則指，能量飲料早在伊拉克和阿富汗戰爭中，已和悍馬車、防地雷反伏擊車（MRAP）和士兵咀嚼的菸草等一樣成為戰場上標誌性元素。因此，對於參與該戰事後的老兵來說，在伊朗戰爭中再次依賴糖分、咖啡因和菸草來增強行動力，並不令人驚訝。

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