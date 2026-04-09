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    鄭習會vs和平靠實力！鄧聿文：北京企圖拋「另一套和平公式」

    2026/04/09 12:05 編譯陳成良／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（路透資料照、本報合成）

    國民黨主席鄭麗文訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（路透資料照、本報合成）

    美國《外交政策》雜誌一篇分析提出問題：台海和平，究竟要靠武器嚇阻，還是靠政治對話？該文認為，北京正企圖改變這個問題的答案，國民黨主席鄭麗文訪中，以及預計舉行的「鄭習會」，被視為這場敘事權之爭的一環，北京企圖以此鬆動華府與民進黨政府長期奉行的「以武力達成和平」邏輯，並向美方端出另一套「維持穩定」的模式。

    《外交政策》刊登旅美中國問題專家鄧聿文的分析專文。該文指出，北京此次安排鄭麗文在川習會前訪中，核心目的在於爭奪對台海「和平與穩定」的定義權。作者分析指出，北京希望藉此影響美國總統川普對台灣問題的假設，試圖向國際社會主張，台灣問題應是中國內政、而非必須由外部武力介入的國際衝突。

    文中分析認為，目前台海存在兩套對立的和平公式。一邊是華府與賴清德政府奉行的「和平靠實力」，將穩定歸因於美國的軍事嚇阻與台灣自我防衛，這點反映在美國對台軍售與台灣立法院審查中的400億美元國防特別預算。另一邊則是北京拋出的說法，主張只要認同「九二共識」並反對台獨，台海就能維持穩定，還強調「和平不應是靠購買武器換取的」。

    北京提另一種說法 鬆動美台防衛論述

    鄧聿文認為，鄭習會可能產生的第一個影響在於台灣內部的政治競爭。多年來，美、台官方主導一套邏輯，即更多軍購與更深度的安全合作是穩定的唯一保證。而鄭麗文此行提出另一種公式，即「透過承認政治基礎、恢復對話來維持和平」。

    他認為，這套說法雖然未必能立刻說服多數台灣人，但鬆動了既有論述在和平敘事上的主導地位。

    文章分析，北京將鄭麗文訪中的時間提前，被解讀為意在川普訪問北京前先聲奪人。中國國台辦先前也曾公開表示「只要堅持政治基礎，台海就能和平」，鄭麗文在出發前也喊話，此行是為了戰爭並非不可避免，並強調「九二共識是創造和平的第一步」。

    該文指出，北京透過相關互動與表述，正企圖在美台奉行的軍事嚇阻模式之外，提出另一種維持台海穩定的說法。

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