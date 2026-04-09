伸手拍打空服員臀部 中國男被警強制帶下機狂扯「中馬友好」

馬航女空服員通報航警，1名中國男子對她伸出鹹豬手亂摸臀部，但對方狡辯自己只是「輕拍2下」，甚至還扯到到「中馬友好」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

馬來西亞航空昨（8）日發生1起突發事故，女空服員在飛機起飛前通報航警，控訴機艙1名中國男子拍打她的臀部，航警獲報迅速登機，並將男子強制帶下機調查，然而這名男子不僅拚命抵抗、辯稱自己沒亂摸，還朝當場怒嗆「中馬友好」等說詞，雙方衝突畫面被其他乘客拍下上傳到社群平台，引發各國網友議論。

從流傳在各個社群的影片顯示，受害空服員向航警反映，1名跟團搭機的中國男乘客對她伸手襲臀，行為涉嫌性騷擾，男子則認為自己沒有做出任何問題行為，還語氣不善反嗆︰「你說這個算動手？你說新加坡都不算動手吧，這個算動手嗎？」、「我沒有為所欲為，我只是輕輕拍了你2下！你就不讓我上飛機！」。

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對於中國男子說法，空服員強調自己當下感受很不舒服，並非對方口中的「輕輕拍」，讓男子氣得怒嗆調出監視器畫面證明，還怒罵空服員「不要臉」，並在航警準備將自己帶下飛機調查時，不斷掙扎與怒吼「這不是我的問題！」、「中馬友好！」眼見男子無理取鬧、不願配合，2名航警最終合力將男子強制架離。

衝突影片曝光後，迅速掀起各國網友討論。另據當地媒體《中國報》報導，1名自稱是同機的葉姓乘客為中國男子抱不平，痛批是登機前馬航發生一連串問題且沒有處理不妥、航空人員大多不會說中文，才讓那名男子火氣那麼大，認為即便男子有不當行為，若馬航願意以更專業有秩序的方式處例，也不至於發生這種情況，還聲稱這次的搭機經歷，肯定會讓機上其他中國人，對馬來西亞留下不太好的印象。

其他網友則吐槽，「正常人誰會拍女生的臀部？」、「世界藤壺真的很愛展現它們的陋習」、「可惜不是在新加坡起飛，不然可以抓去鞭刑了」、「把性騷擾上升到國與國，符合我對中國人的想像」、「一根韭菜以為自己是趙家人，才會抬中馬關係出來說事」、「在你的國家也許是呼叫人的方式，但在別人的國家……那叫性騷擾」、「我動都沒動過你，就是輕拍了2下，辯證法用戶自己踢自己的春袋」、「以前就常聽空勤朋友說，飛中國線不論男女乘客都有這種要叫你，就拍你屁股的」。

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