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    首頁 > 國際

    全面勝利還是退縮？ 川普與伊朗達成暫時停火遭質疑

    2026/04/09 11:08 編譯謝宜哲／綜合報導
    批評人士認為，美國總統川普與伊朗達成為期2週的停火協議再次印證他們一貫的說法，即川普總是臨陣退縮。（歐新社）

    批評人士認為，美國總統川普與伊朗達成為期2週的停火協議再次印證他們一貫的說法，即川普總是臨陣退縮。（歐新社）

    美國總統川普在與伊朗達成為期2週的停火協議後，宣稱取得全面勝利。但批評人士認為，此協議再次印證他們一貫的說法，即川普總是臨陣退縮。

    根據《法新社》報導，美國總統川普7日表示，若伊朗不滿足要求，整個文明都將滅亡，但之後說已與伊朗達成為期2週的停火協議。對此喬治華盛頓大學媒體學院院長洛格（Peter Loge）指出，川普正變得越來越難以預測，越來越不可靠。

    民主黨人猛烈抨擊川普，指責他在國會基本上順從且目前缺席的情況下，濫用行政權力。民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在宣布參議院將在下週就1項戰爭權力決議進行投票時，稱川普是軍事白痴（military moron）。

    連曾是川普堅定支援者的前美國聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）今（9）日也說，「川普，這位和平總統，根本不應該與以色列一起發動這場戰爭，以色列顯然並不想要和平。」

    川普反對者聲稱，伊朗戰爭實際上已讓伊朗控制了荷姆茲海峽，對全球能源價格形成壓力。鑑於伊朗仍擁有大量高濃縮鈾，幾乎沒有證據表明，川普為阻止伊朗獲得核武做出更多努力。

    但也有一些人認為，川普與伊朗達成暫時停火協議，代表他取得勝利。《福斯新聞》（Fox News）主持人英格拉姆（Laura Ingraham）說「看來川普最終還是取得了勝利，將局勢推至緊要關頭。伊朗屈服了。」

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