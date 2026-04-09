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    首頁 > 國際

    「手仍扣在扳機上」 納坦雅胡：隨時準備重返戰場

    2026/04/09 11:22 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡發表電視聲明，強調隨時重返伊朗戰場。（擷取自X帳號@IsraeliPM）

    以色列總理納坦雅胡發表電視聲明，強調隨時重返伊朗戰場。（擷取自X帳號@IsraeliPM）

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間8日表示，儘管美國和伊朗達成停火協議，但以色列仍嚴陣以待，必要時將隨時對伊朗採取行動，「手指始終扣在扳機上」；他同時駁斥有關他對停火措手不及的說法，稱美國是與以色列「充分協調」後，才與伊朗達成臨時停火，以方非最後關頭才獲悉。

    《以色列時報》報導，納坦雅胡在電視聲明中說：「我要明確指出，我們仍有目標尚未完成，無論是透過協議還是重啟開戰，我們一定會實現這些目標。」他續指，「我們已準備好隨時重返戰場，我們的手仍扣在扳機上。停火並不意味著這場戰役的終點，而僅僅是邁向實現所有目標的第一步。」

    針對以色列反對派領袖嚴厲抨擊納坦雅胡在完全不知情的情況下被美國總統川普告知停火，並指責他未能確保以色列所提出的戰略目標，納坦雅胡回應稱，美國是經過與以色列「充分協調」後，才與伊朗達成臨時停火，不是在最後一刻才告知以方。

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