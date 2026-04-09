雪上加霜！ 伊朗經濟戰前已疲弱 戰後進一步惡化

伊朗戰爭爆發後，伊朗經濟進一步惡化。圖為伊朗最高領袖穆吉塔巴。（法新社）

伊朗戰爭爆發後，其經濟受到衝擊。伊朗在戰爭前通貨膨脹率已接近50%，民眾對經濟的不滿引發大規模的反政府抗議。而伊朗戰爭爆發後，問題更是雪上加霜。

根據《法新社》報導，經濟困境和里亞爾貶值，是伊朗今年初爆發的反政府抗議活動的關鍵因素。伊朗戰爭爆發後物價再次飆升，從食品、飲料、藥品或尿布等基本生活用品都無一例外。

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來自伊朗首都德黑蘭郊區的阿米爾表示，他常買的吐司價格突然從70萬里亞爾（約台幣16元）漲到了100萬里亞爾（約台幣24元）。他的1位朋友花1.8億里亞爾（約台幣4351元）購買1種癌症治療藥片，而該藥片在戰爭爆發前的價格約300萬里亞爾（約台幣72元）。

為了因應飛漲的通貨膨脹，伊朗央行在3月中旬發行面額1000萬里亞爾（約台幣241元）的新鈔，這是目前流通面額最大、最新的鈔票。

近期物價上漲進一步加劇伊朗國內預算壓力，許多人也因此失業。戰爭導致許多伊朗企業倒閉，員工也陷入困境，不知能否拿到薪水。

伊朗各地的市集都縮短營業時間，建築公司也大規模裁員，其中許多是來自阿富汗的移民。

1位在伊斯法罕市中心從事金融工作的35歲女性稱，現在情況很糟糕，她對未來感到擔憂，尤其是在經濟方面。

該女性說「大規模裁員和大範圍停工，這一切都讓人感到難以承受。」

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