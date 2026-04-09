長眠鹿兒島外海81年！ 二戰末日本王牌戰機「紫電改」打撈上岸

這架「紫電改」長眠於鹿兒島縣阿久根市300公尺外、水深僅3公尺的海底81年，於昨（8日）重新打撈出海。（圖擷自X）

1架舊日本帝國海軍戰機「紫電改」，在二戰末期被擊落，長眠在鹿兒島外海81年，昨（8日）重新打撈出海，這架「紫電改」被認為是日軍菁英飛行員林喜重的座機；當地非營利組織「北薩戰爭遺產保存會」表示，唯有將這架戰機保留下來，才能讓後代親眼見證戰爭的真實樣貌。

綜合日本媒體報導，這架「紫電改」長眠於鹿兒島縣阿久根市300公尺外、水深僅3公尺的海底81年，8日上午配合漲潮的時間重新打撈出海，儘管長年浸泡在海水中，但機翼輪廓依然清晰可辨，機體隨後由貨船運回港口，將在特殊水槽中進行大約1年的脫鹽處理，防止金屬鏽蝕惡化，未來將作為傳遞和平珍貴性的歷史遺產公開展示。

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「紫電改」為二戰末期日軍的陸上戰鬥機，用於本土防空任務，1944年底，日軍將僅存的菁英飛行員編「第343海軍航空隊」，參與包含沖繩島戰役、菊水作戰、吳港空襲、日本本土保衛戰等戰役，「紫電改」的性能與飛行員素質連美軍將領都警戒「九州南部的空戰中出現了一支訓練有素、實力強勁的戰鬥機中隊」。

目前「紫電改」實機僅從4架，有3架在美國，1架在日本，若這架「紫電改」成功修復，將成為第5架保存的實機。

這架被打撈出海的「紫電改」被認為是日軍王牌飛行員林喜重的座機，1945年4月21日，林喜重駕駛「紫電改」迎擊美軍的B-29超級堡壘轟炸機的空襲，在戰鬥中飛機引擎和垂直尾翼被機槍擊中受損，林喜重試圖在鹿兒島縣阿久根市海岸迫降，但是由於正處海水退潮機身直接降落在沙灘上，林喜重頭部強烈地撞擊到儀器板上，導致他頭蓋骨骨折死亡，享年24歲。

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