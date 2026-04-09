為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    長眠鹿兒島外海81年！ 二戰末日本王牌戰機「紫電改」打撈上岸

    2026/04/09 10:16 即時新聞／綜合報導
    這架「紫電改」長眠於鹿兒島縣阿久根市300公尺外、水深僅3公尺的海底81年，於昨（8日）重新打撈出海。（圖擷自X）

    這架「紫電改」長眠於鹿兒島縣阿久根市300公尺外、水深僅3公尺的海底81年，於昨（8日）重新打撈出海。（圖擷自X）

    1架舊日本帝國海軍戰機「紫電改」，在二戰末期被擊落，長眠在鹿兒島外海81年，昨（8日）重新打撈出海，這架「紫電改」被認為是日軍菁英飛行員林喜重的座機；當地非營利組織「北薩戰爭遺產保存會」表示，唯有將這架戰機保留下來，才能讓後代親眼見證戰爭的真實樣貌。

    綜合日本媒體報導，這架「紫電改」長眠於鹿兒島縣阿久根市300公尺外、水深僅3公尺的海底81年，8日上午配合漲潮的時間重新打撈出海，儘管長年浸泡在海水中，但機翼輪廓依然清晰可辨，機體隨後由貨船運回港口，將在特殊水槽中進行大約1年的脫鹽處理，防止金屬鏽蝕惡化，未來將作為傳遞和平珍貴性的歷史遺產公開展示。

    「紫電改」為二戰末期日軍的陸上戰鬥機，用於本土防空任務，1944年底，日軍將僅存的菁英飛行員編「第343海軍航空隊」，參與包含沖繩島戰役、菊水作戰、吳港空襲、日本本土保衛戰等戰役，「紫電改」的性能與飛行員素質連美軍將領都警戒「九州南部的空戰中出現了一支訓練有素、實力強勁的戰鬥機中隊」。

    目前「紫電改」實機僅從4架，有3架在美國，1架在日本，若這架「紫電改」成功修復，將成為第5架保存的實機。

    這架被打撈出海的「紫電改」被認為是日軍王牌飛行員林喜重的座機，1945年4月21日，林喜重駕駛「紫電改」迎擊美軍的B-29超級堡壘轟炸機的空襲，在戰鬥中飛機引擎和垂直尾翼被機槍擊中受損，林喜重試圖在鹿兒島縣阿久根市海岸迫降，但是由於正處海水退潮機身直接降落在沙灘上，林喜重頭部強烈地撞擊到儀器板上，導致他頭蓋骨骨折死亡，享年24歲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播