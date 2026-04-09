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    首頁 > 國際

    川普喊挺伊朗就課50％關稅！葉耀元揭美中競爭對抗策略

    2026/04/09 11:08 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普當地時間8日表示，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美銷售所有商品都將被立即「徵收50％的關稅」，立即生效、沒有任何例外或豁免。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，目前僅俄羅斯、中國兩國提供伊朗武器，後續能觀察川普祭出這招是否對中國有效，以及假使停戰協議沒有延續或被打破，華盛頓有可能將此壓力轉嫁至中國經濟壓力。

    葉耀元今日於臉書粉專發文提到，目前世界只有2個國家在提供武器給伊朗，一個是俄羅斯、另一個就是中國。基本上對伊朗動武除了是能源安全的原因，另一個是如何在大環境下繼續跟中國競爭，確保中國無法取得便宜的原油。

    基本上中國本來就持續提供軍武以及相關原物料給伊朗，接下來就看這樣的喊話對中國有沒有效，會不會也迫使中國在伊朗跟美國的和談上面施加更多的力道。

    葉耀元解析，當然若停戰協議沒有辦法被延續，或是被打破，則美國可能就把這個壓力轉嫁到中國的經濟身上。「不管怎麼樣，怎麼做都符合美國跟中國大國競爭的框架下所延伸出來的對抗策略」。

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    美伊停火不久 川普又威脅加徵新的50％「無例外」關稅

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