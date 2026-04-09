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    首頁 > 國際

    伊朗又關荷姆茲海峽公告替代航道 白宮：無法接受

    2026/04/09 09:56 中央社
    伊朗今天宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）替代航道，理由是這條重要水道主航線區域存在水雷風險。伊朗再度關閉荷莫茲海峽，白宮表示「令人完全無法接受」。美國白宮新聞秘書李威特。（歐新社）

    伊朗今天宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）替代航道，理由是這條重要水道主航線區域存在水雷風險。伊朗再度關閉荷莫茲海峽，白宮表示「令人完全無法接受」。美國白宮新聞秘書李威特。（歐新社）

    伊朗今天宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）替代航道，理由是這條重要水道主航線區域存在水雷風險。伊朗再度關閉荷莫茲海峽，白宮表示「令人完全無法接受」。

    法新社報導，伊朗原本同意在兩週停火期間暫時重啟荷莫茲海峽。荷莫茲海峽是全球約1/5石油運輸要道。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊在伊朗媒體引述的聲明中表示：「特此通知所有有意通過荷莫茲海峽的船舶，為遵守海事安全原則並避免可能與水雷發生碰撞，應改行荷莫茲海峽替代航線。」

    這項聲明提供進出荷莫茲海峽的替代航線指南。

    根據歐洲新聞台（Euronews）消息，伊朗國家媒體昨天報導，伊朗已關閉荷莫茲海峽，以回應以色列對黎巴嫩的襲擊。

    美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴記者，任何關閉行為都「令人完全無法接受」，「我將重申總統（川普）的期望和要求，即立即迅速且安全地重新開放荷莫茲海峽」。

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