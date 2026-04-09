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    首頁 > 國際

    不滿北約未挺伊朗戰爭！川普嗆「未通過考驗」 擬從部分成員國撤軍

    2026/04/09 08:02 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普發聲明嗆聲北大西洋公約組織（NATO），稱該組織在過去6週「背棄美國人民」，未通過考驗，有媒體消息更指川普擬對部分北約成員國採取懲罰措施，從部分北約成員國撤出美軍。（歐新社）

    美國總統川普發聲明嗆聲北大西洋公約組織（NATO），稱該組織在過去6週「背棄美國人民」，未通過考驗，有媒體消息更指川普擬對部分北約成員國採取懲罰措施，從部分北約成員國撤出美軍。（歐新社）

    中東衝突尚未平息，美國總統川普8日再發聲明嗆聲北大西洋公約組織（NATO），稱該組織在過去6週「背棄美國人民」，未通過這次考驗，有媒體消息更指川普擬對部分北約成員國採取懲罰措施，從部分北約成員國撤出美軍。

    川普8日透過白宮發表聲明，美國長年投入龐大資源維持北約運作，每年花費數千億美元協助盟友防衛，但在過去6週北約成員國的表現「令人傷心」，川普質疑在對伊朗軍事行動期間，北約盟國未提供相應支持，拒絕派遣軍事力量，他也形容「北約這次經受考驗，但沒有通過」，直言盟友的表現令人失望。

    華爾街日報報導指出，根據美國官員透露，川普政府正考慮對部分北約成員國採取懲罰措施，擬從部分北約成員國撤出美軍，因為川普政府認為這些國家未協助伊朗戰事，將把美軍轉而駐紮在更支持美方軍事行動的國家。

    報導提到，川普先前就曾揚言要完全退出北約，目前的計畫則遠遠沒有達到那種地步，因為法律規定，若川普未經國會批准，是無法完全退出北約的。

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