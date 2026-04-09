為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美FCC出重手 擬擴大封殺所有中國實驗室測試輸美手機電腦

    2026/04/09 04:34 國際新聞中心／綜合報導
    美國聯邦傳播委員會表示，本月將就是否禁止所有中國實驗室，對在美國使用的智慧型手機、相機與電腦等電子設備進行測試進行表決，以擴大此前針對北京當局的行動。（彭博檔案照）

    美國聯邦傳播委員會表示，本月將就是否禁止所有中國實驗室，對在美國使用的智慧型手機、相機與電腦等電子設備進行測試進行表決，以擴大此前針對北京當局的行動。（彭博檔案照）

    美國聯邦傳播委員會（FCC）8日表示，本月將就是否禁止所有中國實驗室，對在美國使用的智慧型手機、相機與電腦等電子設備進行測試進行表決，以擴大此前針對北京當局的行動。

    《路透》報導，FCC去年已禁止由中國政府擁有或控制的實驗室，對美國電子產品進行測試，此舉導致23家實驗室遭到封殺；但FCC表示，絕大多數位於中國的測試實驗室，目前仍在測試美國的電子產品。

    此外，白宮也考慮擴大禁止進口用於關鍵基礎設施的中國設備，包括電信網路、網際網路設備與資料中心。

    這是FCC自2022年以來首次考慮修訂該法規；此前該法規已禁止華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）與大華（Dahua）在美國銷售設備。這些公司被列入「受管制清單」（Covered List），表明它們對國家安全構成威脅。

    當時，該禁令針對的是特定產業，但FCC正尋求將禁令擴展到手機與消費性科技之外。此舉還旨在填補採購中國設備的漏洞，可能會使任何中國科技設備都無法被部署，即使是透過經銷商或子公司。

    這是FCC為使美國與中國「脫鉤」，所採取之日益加強努力的最新舉措。FCC最近已禁止進口中國製無人機、消費型路由器與電信設備，將其限制範圍擴大到涵蓋整個產業，而不僅僅是特定的關鍵產業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播