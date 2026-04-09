美FCC出重手 擬擴大封殺所有中國實驗室測試輸美手機電腦

美國聯邦傳播委員會表示，本月將就是否禁止所有中國實驗室，對在美國使用的智慧型手機、相機與電腦等電子設備進行測試進行表決，以擴大此前針對北京當局的行動。（彭博檔案照）

美國聯邦傳播委員會（FCC）8日表示，本月將就是否禁止所有中國實驗室，對在美國使用的智慧型手機、相機與電腦等電子設備進行測試進行表決，以擴大此前針對北京當局的行動。

《路透》報導，FCC去年已禁止由中國政府擁有或控制的實驗室，對美國電子產品進行測試，此舉導致23家實驗室遭到封殺；但FCC表示，絕大多數位於中國的測試實驗室，目前仍在測試美國的電子產品。

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此外，白宮也考慮擴大禁止進口用於關鍵基礎設施的中國設備，包括電信網路、網際網路設備與資料中心。

這是FCC自2022年以來首次考慮修訂該法規；此前該法規已禁止華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）與大華（Dahua）在美國銷售設備。這些公司被列入「受管制清單」（Covered List），表明它們對國家安全構成威脅。

當時，該禁令針對的是特定產業，但FCC正尋求將禁令擴展到手機與消費性科技之外。此舉還旨在填補採購中國設備的漏洞，可能會使任何中國科技設備都無法被部署，即使是透過經銷商或子公司。

這是FCC為使美國與中國「脫鉤」，所採取之日益加強努力的最新舉措。FCC最近已禁止進口中國製無人機、消費型路由器與電信設備，將其限制範圍擴大到涵蓋整個產業，而不僅僅是特定的關鍵產業。

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